14アレルゲン不使用で受賞歴！ アレルゲンフリーブランド「Creative Nature」

記事ポイント 英国発「Creative Nature」が日本に初上陸主要14アレルゲン不使用ながら英国食品賞受賞の本格的な風味スナック・ベーキングミックス・スナックバーの3ラインを展開 英国発「Creative Nature」が日本に初上陸主要14アレルゲン不使用ながら英国食品賞受賞の本格的な風味スナック・ベーキングミックス・スナックバーの3ラインを展開

英国発のアレルゲンフリーブランド「Creative Nature（クリエイティブネイチャー）」が日本に上陸！

主要14アレルゲンを使用しないにもかかわらず、Great Taste Awardsをはじめ英国の食品賞で高い評価を得た本格的な風味が特徴です。

スナック・ベーキングミックス・スナックバーの3ラインナップで、アレルギーを持つ方から健康志向の方まで幅広く対応しています。

アレルゲンフリーブランド「Creative Nature」

ブランド名：Creative Nature（クリエイティブネイチャー）原産国：英国展開商品：スナック・ベーキングミックス・スナックバー

「Creative Nature」は、創業者のJulianne Ponan氏自身が重度のアレルギーを持ち、「誰もが安心して楽しめるおいしさ」を追求する英国発のブランドです。

ナッツ・グルテン・乳製品・卵など主要14アレルゲンをすべて使用しない「Free-From」製品に特化し、世界中で注目を集めています。

「アレルゲンフリー＝味が薄い」というイメージを覆す、しっかりとした風味と食感が支持される理由です。

Great Taste Awardsをはじめ英国の多くの食品賞で高評価を得ており、品質の高さが広く認められています。

原材料の選定からパッケージまで、環境負荷を抑えたサステナブルな取り組みも推進しています。

Salt & Vinegar Crispy things（ソルトビネガークリスピーシングズ）

英国らしい酸味が特徴の「Salt & Vinegar Crispy things」は、軽い食感とクセになるフレーバーが魅力のスナックです。

販売予定価格は270円（税込）です。

Baking Mixes（ベーキングミックス）

ケーキ・ブラウニー・パンケーキが自宅で簡単に作れる「Baking Mixes」は、アレルゲンフリーとは思えない本格的な仕上がりが特徴となっています。

販売予定価格は1,836円（税込）です。

Berry and Beetroot snack bar（ベリービートルーツ スナックバー）

小腹満たしにぴったりのバータイプ「Berry and Beetroot snack bar」は、持ち運びにも便利な設計となっています。

販売予定価格は378円（税込）です。

「Creative Nature」は、アレルギーを持つ方でも安心して本格的な味わいを楽しめるブランドです。

英国の食品賞で認められた風味と食感が、スナックからベーキングミックスまで幅広いラインナップで揃っています。

主要14アレルゲン不使用かつ環境にも配慮した製品が、健康志向の方や子どものおやつにも適した選択肢となっています。

「Creative Nature」日本上陸の紹介でした。

よくある質問

Q. Creative Natureはどのようなアレルゲンに対応していますか？

A. ナッツ・グルテン・乳製品・卵など主要14アレルゲンを使用しない「Free-From」製品に特化しています。

アレルギーを持つ方でも安心して楽しめる設計となっています。

Q. 日本ではどのような商品が購入できますか？

A. Salt & Vinegar Crispy things（270円・税込）、Baking Mixes（1,836円・税込）、Berry and Beetroot snack bar（378円・税込）の3ラインナップが展開されています。

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