イングランド戦を前に記者会見する森保監督＝30日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】サッカー日本代表は31日午後7時45分（日本時間4月1日午前3時45分）からロンドンのウェンブリー競技場でイングランド代表との国際親善試合に臨む。6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のメンバー発表前最後の試合となる。森保監督は30日に試合会場で記者会見に臨み「非常に楽しみにしている。完全アウェーで厳しい戦いになると思