グローバルグループ・ENHYPENの4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA’』（以下『BLOOD SAGA』）の開催が3月31日、発表された。5月1日から3日の韓国・ソウル公演を皮切りに、世界21都市を巡る。【ソロカット】白いLINEをバックに…ENHYPENインタビューカット日本では、東京（12月1日、2日）、愛知（12月26日、27日）、福岡（2027年2月6日、7日）、大阪（27年2月19日、20日）の4都市8公演が予定されている。