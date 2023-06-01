ENHYPEN、4回目のワールドツアー開催決定 日本では4都市8公演を予定
グローバルグループ・ENHYPENの4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA’』（以下『BLOOD SAGA』）の開催が3月31日、発表された。5月1日から3日の韓国・ソウル公演を皮切りに、世界21都市を巡る。
【ソロカット】白いLINEをバックに…ENHYPENインタビューカット
日本では、東京（12月1日、2日）、愛知（12月26日、27日）、福岡（2027年2月6日、7日）、大阪（27年2月19日、20日）の4都市8公演が予定されている。公演会場およびチケット販売スケジュールなど詳細については後日発表される。
ENHYPENは25年4月、アメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』で”パフォーマンスキング”の称号を手にした。音盤成績でも高い存在感を発揮。ツアー規模も急速に拡大しており、3回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE'』では約67万6千人を動員し、自身最大規模のワールドツアーを敢行した。特に、K-POPボーイグループでデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヶ月）で日本スタジアム公演を実現するなど、「公演強者」の地位を誇っている。25年から現在にかけて主要音楽授賞式で『MAMA AWARDS』を含め5つの大賞トロフィーを獲得した。
今年1月には7th Mini Album『THE SIN : VANISH』でカムバックし、自身4作目のダブルミリオンセラーを達成するなど、着実にキャリアハイを更新し続けている。
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日本では、東京（12月1日、2日）、愛知（12月26日、27日）、福岡（2027年2月6日、7日）、大阪（27年2月19日、20日）の4都市8公演が予定されている。公演会場およびチケット販売スケジュールなど詳細については後日発表される。
今年1月には7th Mini Album『THE SIN : VANISH』でカムバックし、自身4作目のダブルミリオンセラーを達成するなど、着実にキャリアハイを更新し続けている。