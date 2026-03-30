インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「コンビニのホットスナック」人気ランキングを投票で募っています。2026年3月30日時点で集まった1469票でのランキングを紹介します。【画像】意外な《ホットスナック》もランクイン？TOP10を見る！3位は「からあげ棒」（セブン−イレブン）でした。回答者からは「癖になる味。しょっぱすぎないから何本でも食