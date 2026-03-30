インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「コンビニのホットスナック」人気ランキングを投票で募っています。2026年3月30日時点で集まった1469票でのランキングを紹介します。

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3位は「からあげ棒」（セブン−イレブン）でした。回答者からは「癖になる味。しょっぱすぎないから何本でも食べられる」「おにぎりだけじゃ物足りないときに、このからあげ棒のしょっぱさがちょうどよくて、セットで必ず食べていました」といった声が寄せられていました。

2位には「からあげクン レギュラー」（ローソン）がランクイン。「飽きない味で、もっと食べたいと思わせてくれるのが、このからあげクンのレギュラー味です」「食べやすくてとてもおいしいです」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ファミチキ（骨なし）」（ファミリーマート）でした。「食べた瞬間、肉汁がブワーッと出てきてとてもおいしい。何個も食べたくなる」「ファミチキは昔から味が変わらず、いつ食べてもおいしいです」などの回答が集まっていました。