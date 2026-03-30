【モデルプレス＝2026/03/30】元HKT48で女優の兒玉遥が3月29日、自身のInstagramを更新。水着姿でのリラックスした様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】整形総額1000万超元48メンバー「努力を感じる背中」水着姿のバックショット◆兒玉遥、自然に囲まれた水着ショット公開兒玉は「静岡県梅ヶ島にあるサウナヴィラへ行ってきました！！」と書き出して、サウナや水風呂に入ってリラックスした様子や食事の写真を複数枚投稿。自