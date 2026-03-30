兒玉遥、美背中開放の水着姿でサウナ満喫「レベチな美しさ」「見返り美人」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/30】元HKT48で女優の兒玉遥が3月29日、自身のInstagramを更新。水着姿でのリラックスした様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】整形総額1000万超元48メンバー「努力を感じる背中」水着姿のバックショット
兒玉は「静岡県梅ヶ島にあるサウナヴィラへ行ってきました！！」と書き出して、サウナや水風呂に入ってリラックスした様子や食事の写真を複数枚投稿。自然に囲まれたロケーションの中、引き締まった身体のラインが際立つ背中が大きく開いたデザインの水着姿で水風呂と思われる屋外の浴槽の辺に腰掛けて振り返っているショットを公開している。「都会の喧騒から離れて、最高なサウナと大自然に ゆったりとした時間を過ごせて身も心も癒されました」と満足そうに続けている。
この投稿には「スタイル抜群」「レベチな美しさ」「破壊力すごい」「令和の見返り美人だ」「努力を感じる背中」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】整形総額1000万超元48メンバー「努力を感じる背中」水着姿のバックショット
◆兒玉遥、自然に囲まれた水着ショット公開
兒玉は「静岡県梅ヶ島にあるサウナヴィラへ行ってきました！！」と書き出して、サウナや水風呂に入ってリラックスした様子や食事の写真を複数枚投稿。自然に囲まれたロケーションの中、引き締まった身体のラインが際立つ背中が大きく開いたデザインの水着姿で水風呂と思われる屋外の浴槽の辺に腰掛けて振り返っているショットを公開している。「都会の喧騒から離れて、最高なサウナと大自然に ゆったりとした時間を過ごせて身も心も癒されました」と満足そうに続けている。
◆兒玉遥の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「レベチな美しさ」「破壊力すごい」「令和の見返り美人だ」「努力を感じる背中」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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