7人組グループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光、俳優の福田悠太、藤井直樹が30日、東京・新大久保の東京グローブ座で舞台『小さな神たちの祭り』の公開ゲネプロ＆取材会に参加した。【写真】仲良さそうに並んで手を降る藤井直樹＆福田悠太＆八乙女光東日本大震災で家族を失った青年が、喪失と向き合いながら、周囲との絆と家族愛の中で再び前へ踏み出していく姿を描く作品。昨年末に逝去した脚本家・内館牧子氏による同名小説を原