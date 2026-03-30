犬の腸内環境とは何か？ 犬の健康において、腸内環境は非常に重要な役割を担っています。腸内には多種多様な細菌が生息しており、これらの細菌がバランスよく存在することで、栄養の吸収、免疫力の維持、排便の調整といった多くの機能が正常に働きます。 人間と同様、犬の腸にも「善玉菌」や「悪玉菌」が存在しており、腸内の善玉菌が優位な状態が一般的には健康的だとされています。 腸内環境が乱れる原因には、ストレス、加