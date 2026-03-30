《クールでもっこり、おバカっこいい“あの男”が、帰ってくる――》【写真】夜の歌舞伎町に降臨！抜群のスタイルが際立つ鈴木亮平3月26日、Netflixは映画『シティーハンター2』を2027年に世界独占配信することを発表した。さらに、3月28日には、最終回を迎えたTBS系ドラマ『リブート』の世界配信も決定した鈴木亮平。『シティハンター』続編にファン歓喜「原作は単行本の累計発行部数が5000万部を突破し、一大ブームを巻き起こ