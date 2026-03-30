《クールでもっこり、おバカっこいい“あの男”が、帰ってくる――》

【写真】夜の歌舞伎町に降臨！抜群のスタイルが際立つ鈴木亮平

3月26日、Netflixは映画『シティーハンター2』を2027年に世界独占配信することを発表した。さらに、3月28日には、最終回を迎えたTBS系ドラマ『リブート』の世界配信も決定した鈴木亮平。

『シティハンター』続編にファン歓喜

「原作は単行本の累計発行部数が5000万部を突破し、一大ブームを巻き起こした大人気コミックの『シティーハンター』。裏社会でのさまざまなトラブル処理を請け負う超一流のスイーパー・冴羽獠を鈴木亮平さんが、相棒の槇村香を森田望智さんが演じます。

2024年にNetflixで第1弾の映画が配信されましたが、配信直後から話題沸騰。非英語映画の『週間グローバルTOP10』で初登場1位を記録し、日本をはじめフランスや韓国、香港、ブラジルなどを含む世界32の国と地域でも週間TOP10入りを果たしました。続編の解禁日を冴羽獠の誕生日に持ってくるあたりもさすがのひと言です」（映画ライター）

今回の朗報を受けてネット上では、

《すごく楽しみです》

《シティーハンターを観たくてNetflixに加入しました》

《来年が待ち遠しいです》

《という事は鈴木亮平さんのバキバキに仕上がった体をまた見れるという事ですね》

と、歓喜の声であふれている。撮影はすでにスタートしており、『週刊女性PRIME』も、2月中旬に新宿区歌舞伎町で行われていたロケを目撃していた。

「鈴木さんは出演中のTBS系ドラマ『リブート』の合間を縫っての撮影でしたが、精力的にこなしていたといいます。『リブート』でも裏社会と繋がりのある悪徳刑事を演じていたので、役作りは意外とすんなりできたのかもしれません。

実は鈴木さん、幼いころから『シティーハンター』の大ファン。俳優という仕事を目指したきっかけの作品でもあるそうなので、そうとう気合が入っているんですよ」（スポーツ紙記者）

解禁に当たっての公式コメントでも、

《長年のファンの方々はもちろん、まだシティーハンターを知らない方にも、原作の魅力をまるごと感じていただける作品にしたいと思っております。どうか楽しみに待っていてください》

と綴っていた鈴木。ファンの期待を一身に背負って、最高の作品を作り上げる――。