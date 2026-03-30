ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）が、30日からリニューアルされた。長くメインMCを務めていた岩本計介アナが卒業し、この日から古川昌希アナを中心とした布陣。さらに、テーマソングも変わり、反響の声が広がった。【写真】『おは朝』岩本フェス集合ショット澤田有也佳アナも駆けつける！1979年4月2日の放送開始以来、関西の朝に欠かせない“元気の源”として歩み続けてきた