『おはよう朝日です』刷新に驚きの声「エレクトーン変わった？」「ええ曲やなー」 Aぇ! groupの新曲が流れる
ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）が、30日からリニューアルされた。長くメインMCを務めていた岩本計介アナが卒業し、この日から古川昌希アナを中心とした布陣。さらに、テーマソングも変わり、反響の声が広がった。
【写真】『おは朝』岩本フェス集合ショット 澤田有也佳アナも駆けつける！
1979年4月2日の放送開始以来、関西の朝に欠かせない“元気の源”として歩み続けてきた同番組。毎朝の新鮮なニュース、独自の視点で切り込むスポーツ、華やかな芸能情報はもちろん、最新のトレンドや地域に根差した密着情報まで、多種多様なトピックを紹介している。
11年間にわたって出演していた岩本アナが27日をもって番組を卒業。後任の7代目MC・古川アナがバトンを受け継ぐ。
テーマソングも刷新。あいかビンギラ feat. おは朝バンド「いってきます！いってらっしゃい！」が、2022年秋から番組を盛り上げていたが、Aぇ! groupの新曲「この朝は」に変わった。番組おなじみのエレクトーンのメロディーも「この春は」に変更された。
「この春は」は、槇原敬之が、SMAP以来約16年ぶりにSTARTO ENTERTAINMENT所属のグループ（ソロとしては5年ぶり）に楽曲提供。ヒャダインが編曲を手がけた。
古川アナは「いつもこの時間に見ていただいている方なら、すぐに気がついたんじゃないでしょうか」とOPムービーと楽曲を紹介。コメンテーターの川崎美千江（※崎＝たつさき）は「ええ曲やなー」と感激した。
SNSでは「メインのアナウンサー変わっててびっくりした 」「『この朝は』朝にぴったりの爽やかな歌だった〜」「おは朝の新OP曲神すぎる」「いつもみてきたおは朝にAぇの曲が流れるのほんまに感慨深くて泣けてくる」「エレクトーン変わった？」など、多数の声が寄せられた。
【写真】『おは朝』岩本フェス集合ショット 澤田有也佳アナも駆けつける！
1979年4月2日の放送開始以来、関西の朝に欠かせない“元気の源”として歩み続けてきた同番組。毎朝の新鮮なニュース、独自の視点で切り込むスポーツ、華やかな芸能情報はもちろん、最新のトレンドや地域に根差した密着情報まで、多種多様なトピックを紹介している。
テーマソングも刷新。あいかビンギラ feat. おは朝バンド「いってきます！いってらっしゃい！」が、2022年秋から番組を盛り上げていたが、Aぇ! groupの新曲「この朝は」に変わった。番組おなじみのエレクトーンのメロディーも「この春は」に変更された。
「この春は」は、槇原敬之が、SMAP以来約16年ぶりにSTARTO ENTERTAINMENT所属のグループ（ソロとしては5年ぶり）に楽曲提供。ヒャダインが編曲を手がけた。
古川アナは「いつもこの時間に見ていただいている方なら、すぐに気がついたんじゃないでしょうか」とOPムービーと楽曲を紹介。コメンテーターの川崎美千江（※崎＝たつさき）は「ええ曲やなー」と感激した。
SNSでは「メインのアナウンサー変わっててびっくりした 」「『この朝は』朝にぴったりの爽やかな歌だった〜」「おは朝の新OP曲神すぎる」「いつもみてきたおは朝にAぇの曲が流れるのほんまに感慨深くて泣けてくる」「エレクトーン変わった？」など、多数の声が寄せられた。