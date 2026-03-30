Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月30日は、超薄型×MagSafe対応で持ち歩きに最適なUGREEN（ユーグリーン）の新作モバイルバッテリー「MagFlow Air 10000mAh PB570」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN Air モバイルバ