住宅を購入するとき、「頭金を多く入れたほうが得」と考える人は多いでしょう。実際、借入額が少なければ、その分だけ利息の支払いも減るため、総返済額は少なくなります。 しかし、貯蓄があってもあえて頭金を入れず「フルローン」を選ぶ人も少なくありません。例えば、年収1200万円・貯金3000万円という比較的余裕のある家庭でも、住宅ローンを全額借りるケースがあります。 本記事では、住宅ロ