2026ワールドカップ（W杯）欧州予選を8戦全勝、さらに22ゴール0失点と圧巻の内容で突破したイングランド代表は歴代最強クラスと評されおり、今夏のW杯でも優勝候補の一角と目されている。ガレス・サウスゲイト前体制ではEURO2020、そしてEURO2024と2大会連続で準優勝。さらに2018W杯で4位、2022W杯ではベスト8とタレントを揃えながらもイングランドはタイトルまで届かなかった。しかし時代が進むとともに下の世代からどんどんスタ