2026ワールドカップ（W杯）欧州予選を8戦全勝、さらに22ゴール0失点と圧巻の内容で突破したイングランド代表は歴代最強クラスと評されおり、今夏のW杯でも優勝候補の一角と目されている。



ガレス・サウスゲイト前体制ではEURO2020、そしてEURO2024と2大会連続で準優勝。さらに2018W杯で4位、2022W杯ではベスト8とタレントを揃えながらもイングランドはタイトルまで届かなかった。





しかし時代が進むとともに下の世代からどんどんスターが誕生していることも事実で、今や選手層は世界トップクラスに。そんな代表を2025年より任されているのがトーマス・トゥヘルだが、代表OBであるデイビッド・ベッカム氏は今夏のW杯で現体制のイングランドが優勝できると期待している。「正直なところ、トーマスが監督になった今、我々はこれ以上ないほどの最高の状態にあると思う。非常に若くて才能あるチームで、素晴らしいキャプテンが率いている。ハリー（ケイン）はおそらくキャリア最高のコンディションにあるだろう。言うまでもなく、彼は素晴らしいリーダーだ」「そしてトーマスは、メンバーの選定やチームの運営において、非常に細心の注意を払っていると思う。彼は明らかにこれまでも成功を収めてきたが、彼がもたらすものは、イングランド代表が今回のW杯で結果を出すために必要なあらゆる細部にまで徹底的にこだわる姿勢だと思う。彼はトップレベルの監督だから、選手たちは彼に応えるはずだ。選手の扱い方も素晴らしく、彼らは敬意を払い、正しい形で反応するだろう」「私の見解では、彼は周囲の声に流されて選手選考をするようなことはないだろう。彼は、このW杯で優勝できると自分が思うチームを選ぶだろう。私はそれを楽しみにしているし、ワクワクしている」（英『TalkSPORT』より）トゥヘル率いるイングランドには今まで以上の期待が寄せられており、求められるのはW杯制覇だ。現在はその本大会へ向けたテストマッチを行っており、現地時間28日に行われたウルグアイ代表との試合は1-1のドロー。そして31日には日本代表との試合が控えている。