人気インフルエンサー・MINAMIが3月26日、公式YouTubeチャンネル「みなみチャンネル」を更新。「超極秘なデートコーデ組んでもらったぜ！」と題した、2023年3月以来、2度目のデートコーデ企画が話題になっている。 （関連：【画像あり】MINAMI考案、リアルなデートコーデに反響） MINAMIは現在19歳のインフルエンサーで、YouTubeチャンネルの登録者数113万人を誇る。チャン