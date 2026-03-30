湖と豊かな自然に囲まれた滋賀県では、地元食材を生かした多彩なグルメが楽しめます。道の駅でも、地域ならではの味覚や特産品を味わえるのが魅力です。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「道の駅（グルメ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメが魅力的だと思う滋賀県の道の駅」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：アグリ