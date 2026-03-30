「鯖寿司が美味しい」グルメが魅力的な“滋賀県の道の駅”ランキング1位に称賛の声！【2026年調査】
湖と豊かな自然に囲まれた滋賀県では、地元食材を生かした多彩なグルメが楽しめます。道の駅でも、地域ならではの味覚や特産品を味わえるのが魅力です。
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「道の駅（グルメ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメが魅力的だと思う滋賀県の道の駅」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
レストランでは竜王産の近江米や、こだわりの本場近江牛を使ったメニューが勢ぞろい。採れたての新鮮野菜や果物、黒大豆といった旬の味覚が集まる産地直売所「ドラゴンちゃん」も必見です。
回答者からは「近江牛のバーベキューやすき焼きが食べられるから」（40代女性／千葉県）、「バーベキューができるから」（30代女性／宮城県）、「フルーツが魅力的だから」（40代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
お土産は人気のスイーツのほか、琵琶湖をモチーフとした犬のキャラクター「びわけん」や、彦根市の公式マスコットキャラクター「ひこにゃん」のグッズもそろっています。琵琶湖大橋と琵琶湖を一望できる休憩スペースもおすすめです。
回答コメントでは「地元ブランド米を使ったおいしいご飯が食べられる」（40代男性／岩手県）、「鯖寿司が美味しいから」（50代女性／滋賀県）、「琵琶湖の自然を生かしたグルメが多そうと思ったからです」（20代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「道の駅（グルメ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメが魅力的だと思う滋賀県の道の駅」ランキングを紹介します！
2位：アグリパーク竜王（竜王町）／33票2位にランクインしたのは、「アグリパーク竜王」です。体験農園が充実していて、いちごやブルーベリー狩りなどの果樹狩りから米作り体験まで楽しめます。
レストランでは竜王産の近江米や、こだわりの本場近江牛を使ったメニューが勢ぞろい。採れたての新鮮野菜や果物、黒大豆といった旬の味覚が集まる産地直売所「ドラゴンちゃん」も必見です。
回答者からは「近江牛のバーベキューやすき焼きが食べられるから」（40代女性／千葉県）、「バーベキューができるから」（30代女性／宮城県）、「フルーツが魅力的だから」（40代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位：びわ湖大橋米プラザ（大津市）／50票1位にランクインしたのは、「びわ湖大橋米プラザ」です。直売所には県内各地の生産者から仕入れた新鮮野菜や近江牛、湖魚佃煮などの加工品が並び、地酒も豊富。
お土産は人気のスイーツのほか、琵琶湖をモチーフとした犬のキャラクター「びわけん」や、彦根市の公式マスコットキャラクター「ひこにゃん」のグッズもそろっています。琵琶湖大橋と琵琶湖を一望できる休憩スペースもおすすめです。
回答コメントでは「地元ブランド米を使ったおいしいご飯が食べられる」（40代男性／岩手県）、「鯖寿司が美味しいから」（50代女性／滋賀県）、「琵琶湖の自然を生かしたグルメが多そうと思ったからです」（20代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)