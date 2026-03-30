◆ウェスティン都ホテル京都と老舗和菓子舗「たねや」が初のコラボ。京の情景を映す美しいアフタヌーンティーを秘蔵の器でウェスティン都ホテル京都のティーラウンジ「メイフェア」にて、150年以上の歴史を紡ぐ和菓子舗「たねや」とのコラボレーションアフタヌーンティー「吉水八景」を開催。画家・富岡鉄斎と谷口香?が選定した「吉水八景」をテーマに、京都の美しい情景を表現したスイーツ＆セイボリーを提供。国賓接遇用に誂えた