ウェスティン都ホテル京都と老舗和菓子舗「たねや」が初のコラボ。京の情景を映す美しいアフタヌーンティーを秘蔵の器で
◆ウェスティン都ホテル京都と老舗和菓子舗「たねや」が初のコラボ。京の情景を映す美しいアフタヌーンティーを秘蔵の器で
ウェスティン都ホテル京都のティーラウンジ「メイフェア」にて、150年以上の歴史を紡ぐ和菓子舗「たねや」とのコラボレーションアフタヌーンティー「吉水八景」を開催。
画家・富岡鉄斎と谷口香?が選定した「吉水八景」をテーマに、京都の美しい情景を表現したスイーツ＆セイボリーを提供。国賓接遇用に誂えた大倉陶園の器に並べてお届けする。この春だけの特別な体験を。期間は、2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで。
この記事の要約レポート
・ウェスティン都ホテル京都のティーラウンジ「メイフェア」に、老舗和菓子舗「たねや」との初コラボアフタヌーンティーが登場。期間は2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで
・テーマは、画家・富岡鉄斎と谷口香?が1895年に選定した「吉水八景」。この地の美しい情景を映し出したスイーツとセイボリーが揃う
・国賓接遇用に誂えた大倉陶園の美しいオリジナル磁器で提供
・「たねや」自慢の寒天や滋賀県産の土山抹茶を使った絞りたてモンブランなど、和とフレンチの技法が融合
和菓子舗「たねや」とコラボレーション。「吉水八景」を映し出した美しいアフタヌーンティー
150年以上の歴史を紡ぐ和菓子舗「たねや」と「ウェスティン都ホテル京都」が、初めてのコラボレーションを実現。テーマである「吉水八景」は、1895年に画家・富岡鉄斎と谷口香?がウェスティン都ホテル京都の前身である吉水園を訪れた際、この地から望む風光明媚な8つの景勝を選定したもの。そんな美しい情景を、たねやの和菓子の技と古きよきフレンチのクラシックな技法の融合で表現した特別なスイーツとセイボリーが勢揃いする。国賓接遇用の美しい大倉陶園のオリジナル磁器にて提供されるのが贅沢。
スタンド1段目にはスイーツがずらりとお目見え。吉水八景「洛中烟雨（らくちゅうえんう）」を表現した「杏仁豆腐」は、なめらかな杏仁豆腐に、黒蜜ソースと京都産いちご「京の雫」を使用したソースの2種を用意。優しく降る春の雨に煙る京の風情を表した、繊細な装いと味わいが楽しめる。
また、吉水八景「東郊黄氈（とうこうこうせん）」をテーマにした優しい口どけの「麩まんじゅう」は、ホテルから東に広がる郊外一帯、春に萌える若葉が黄緑の絨毯のように広がる風景を思わせるスイーツ。ほか、たねやのロゴが入ったサクサクのサブレに、西京白味噌とラムレーズンを使用した白味噌餡を挟んだ「たねやレーズンサンド」も並ぶ。
「吉水八景」の情景を散りばめたこだわりスイーツが盛りだくさん。たねや自慢のアイテムを用いたスイーツも
スタンド2段目に登場する「搗き餅 無濾過エキストラバージンごま油」は、京都・山田製油の無濾過エキストラバージンごま油とすりごまをかけていただく搗き餅。お餅とクラッカーの食感、そしてごま油の香りを楽しんで。
吉水八景「疏水納涼（そすいのうりょう）」よりお届けする「たねや寒天 抹茶ソース」は、夏の爽やかな水音とせせらぎをイメージした、たねや自慢の寒天を使用。口に入れた瞬間にほどける寒天の軽やかな口あたりと、滋賀県産土山抹茶ソースの香りが清涼感を添え、見た目も涼やかな1品に。
たねやカステラを活かした抹茶モンブランと2種類の干菓子は別皿で
さらに、別皿で用意されるスイーツも。ふんわりしっとりと焼きあげたたねや自慢のカステラに、滋賀県産土山抹茶の抹茶モンブランをまとわせた「たねやカステラmini 抹茶モンブラン」は注文を受けてから絞るので、抹茶の豊かな香りとともに楽しもう。
瓢箪型の「干菓子」は、錦玉 キャラメルと寒氷 柚子の2種類がラインナップ。ホテル内にある数寄屋風別館「佳水園」の白砂の中庭を彩り、同園のロゴにも刻まれた瓢箪の意匠をひと口に込めている。
「たねや」×フレンチの技法×「吉水八景」の情景が重なり合うセイボリーもお届け
セイボリーはフレンチのクラシックな技法をベースに、「吉水八景」の景色を重ね合わせた構成。和菓子舗「たねや」とコラボレーションした今回だからこそ実現した和洋融合の味わいが楽しめる。
吉水八景「王祠楓葉（おうしのふうよう）」を思わせる「サーモンコンフィ 玉葱のスービーズ」は、ホテルから東に位置する熊野若王子神社を彩る紅葉を表現。コンフィ仕立てのしっとりとしたサーモンにお米と玉ねぎのスービーズソースの優しい甘みを添えている。エディブルフラワーで描いた燃えるような紅葉の色彩にうっとり。
ほか、吉水八景「東郊黄氈（とうこうこうせん）」の新緑の景を宇治抹茶のパン粉で表現した「鶏肉と海老のバロティーヌ 抹茶ペルシャード」、吉水八景「紫雲鐘声（しうんしょうせい）」の情景を映した「豆乳じゃがいもスープ パリソワール」も。
そして、「たねや ふくみ天平の最中種を使用したベーコンとレンズ豆の煮込みの最中」は別皿にて用意。香ばしく焼きあげたたねやふくみ天平の最中種に、レンズ豆をブイヨンで丁寧に煮込み、ベーコンの塩味とスパイスの香りをまとわて詰め込んだこだわりのセイボリー。香りと塩味、食感のコントラストが印象的なひと口を召し上がれ。
京都の風情ある景色、和菓子舗「たねや」の味わい、ウェスティン都ホテル京都の技巧、美しい大倉陶園の器が魅せる、唯一無二のコラボレーションを体験して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
京都で感じる街中リゾート。古都に佇む優雅なホテルで贅沢なひとときを
古都の街並みが美しい、東山に佇むウェスティン都ホテル京都。2階へ上がると吹き抜けに面して開放感のあるティーラウンジ「メイフェア」にたどり着く。英国発の高級紅茶ブランド「JING TEA」とともに、季節のフルーツを贅沢に使用したケーキやパフェなどを楽しめる。ハイクオリティなアフタヌーンを過ごして。
ウェスティン都ホテル京都のティーラウンジ「メイフェア」にて、150年以上の歴史を紡ぐ和菓子舗「たねや」とのコラボレーションアフタヌーンティー「吉水八景」を開催。
画家・富岡鉄斎と谷口香?が選定した「吉水八景」をテーマに、京都の美しい情景を表現したスイーツ＆セイボリーを提供。国賓接遇用に誂えた大倉陶園の器に並べてお届けする。この春だけの特別な体験を。期間は、2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで。
・ウェスティン都ホテル京都のティーラウンジ「メイフェア」に、老舗和菓子舗「たねや」との初コラボアフタヌーンティーが登場。期間は2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで
・テーマは、画家・富岡鉄斎と谷口香?が1895年に選定した「吉水八景」。この地の美しい情景を映し出したスイーツとセイボリーが揃う
・国賓接遇用に誂えた大倉陶園の美しいオリジナル磁器で提供
・「たねや」自慢の寒天や滋賀県産の土山抹茶を使った絞りたてモンブランなど、和とフレンチの技法が融合
和菓子舗「たねや」とコラボレーション。「吉水八景」を映し出した美しいアフタヌーンティー
150年以上の歴史を紡ぐ和菓子舗「たねや」と「ウェスティン都ホテル京都」が、初めてのコラボレーションを実現。テーマである「吉水八景」は、1895年に画家・富岡鉄斎と谷口香?がウェスティン都ホテル京都の前身である吉水園を訪れた際、この地から望む風光明媚な8つの景勝を選定したもの。そんな美しい情景を、たねやの和菓子の技と古きよきフレンチのクラシックな技法の融合で表現した特別なスイーツとセイボリーが勢揃いする。国賓接遇用の美しい大倉陶園のオリジナル磁器にて提供されるのが贅沢。
スタンド1段目にはスイーツがずらりとお目見え。吉水八景「洛中烟雨（らくちゅうえんう）」を表現した「杏仁豆腐」は、なめらかな杏仁豆腐に、黒蜜ソースと京都産いちご「京の雫」を使用したソースの2種を用意。優しく降る春の雨に煙る京の風情を表した、繊細な装いと味わいが楽しめる。
また、吉水八景「東郊黄氈（とうこうこうせん）」をテーマにした優しい口どけの「麩まんじゅう」は、ホテルから東に広がる郊外一帯、春に萌える若葉が黄緑の絨毯のように広がる風景を思わせるスイーツ。ほか、たねやのロゴが入ったサクサクのサブレに、西京白味噌とラムレーズンを使用した白味噌餡を挟んだ「たねやレーズンサンド」も並ぶ。
「吉水八景」の情景を散りばめたこだわりスイーツが盛りだくさん。たねや自慢のアイテムを用いたスイーツも
スタンド2段目に登場する「搗き餅 無濾過エキストラバージンごま油」は、京都・山田製油の無濾過エキストラバージンごま油とすりごまをかけていただく搗き餅。お餅とクラッカーの食感、そしてごま油の香りを楽しんで。
吉水八景「疏水納涼（そすいのうりょう）」よりお届けする「たねや寒天 抹茶ソース」は、夏の爽やかな水音とせせらぎをイメージした、たねや自慢の寒天を使用。口に入れた瞬間にほどける寒天の軽やかな口あたりと、滋賀県産土山抹茶ソースの香りが清涼感を添え、見た目も涼やかな1品に。
たねやカステラを活かした抹茶モンブランと2種類の干菓子は別皿で
さらに、別皿で用意されるスイーツも。ふんわりしっとりと焼きあげたたねや自慢のカステラに、滋賀県産土山抹茶の抹茶モンブランをまとわせた「たねやカステラmini 抹茶モンブラン」は注文を受けてから絞るので、抹茶の豊かな香りとともに楽しもう。
瓢箪型の「干菓子」は、錦玉 キャラメルと寒氷 柚子の2種類がラインナップ。ホテル内にある数寄屋風別館「佳水園」の白砂の中庭を彩り、同園のロゴにも刻まれた瓢箪の意匠をひと口に込めている。
「たねや」×フレンチの技法×「吉水八景」の情景が重なり合うセイボリーもお届け
セイボリーはフレンチのクラシックな技法をベースに、「吉水八景」の景色を重ね合わせた構成。和菓子舗「たねや」とコラボレーションした今回だからこそ実現した和洋融合の味わいが楽しめる。
吉水八景「王祠楓葉（おうしのふうよう）」を思わせる「サーモンコンフィ 玉葱のスービーズ」は、ホテルから東に位置する熊野若王子神社を彩る紅葉を表現。コンフィ仕立てのしっとりとしたサーモンにお米と玉ねぎのスービーズソースの優しい甘みを添えている。エディブルフラワーで描いた燃えるような紅葉の色彩にうっとり。
ほか、吉水八景「東郊黄氈（とうこうこうせん）」の新緑の景を宇治抹茶のパン粉で表現した「鶏肉と海老のバロティーヌ 抹茶ペルシャード」、吉水八景「紫雲鐘声（しうんしょうせい）」の情景を映した「豆乳じゃがいもスープ パリソワール」も。
そして、「たねや ふくみ天平の最中種を使用したベーコンとレンズ豆の煮込みの最中」は別皿にて用意。香ばしく焼きあげたたねやふくみ天平の最中種に、レンズ豆をブイヨンで丁寧に煮込み、ベーコンの塩味とスパイスの香りをまとわて詰め込んだこだわりのセイボリー。香りと塩味、食感のコントラストが印象的なひと口を召し上がれ。
京都の風情ある景色、和菓子舗「たねや」の味わい、ウェスティン都ホテル京都の技巧、美しい大倉陶園の器が魅せる、唯一無二のコラボレーションを体験して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
京都で感じる街中リゾート。古都に佇む優雅なホテルで贅沢なひとときを
古都の街並みが美しい、東山に佇むウェスティン都ホテル京都。2階へ上がると吹き抜けに面して開放感のあるティーラウンジ「メイフェア」にたどり着く。英国発の高級紅茶ブランド「JING TEA」とともに、季節のフルーツを贅沢に使用したケーキやパフェなどを楽しめる。ハイクオリティなアフタヌーンを過ごして。