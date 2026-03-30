今大会全4試合に先発し防御率1.85ネット上で話題になっていた“超イケメン頭脳派右腕”は快投を演じ続けたまま、甲子園を去った。第98回選抜高校野球大会は29日、中京大中京（愛知）のエース・安藤歩叶（あると）投手（3年）が智弁学園（奈良）との準決勝に先発。5回3安打無失点に抑え、1-0とリードした状況でマウンドを降りたが、チームは1-2で逆転負けを喫した。歴代最多の春夏通算11度目の全国制覇を成し遂げた2009年の夏以来、