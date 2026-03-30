30モデルの最新ドライバーをギアに詳しいプロ市原建彦が、トラックマンの弾道データも参考にしながら『やさしさ＆上がりやすさ』ベスト3のモデルを選んでもらった。【写真】売り上げ1位の『G440 K』、3位の『Qi4D MAX』は評価最高……『JPX ONE』『クアンタム』のやさしさは？◇◇◇早速最新ドライバー30本それぞれのベスト3となるモデルを発表したい。【やさしさ BEST3ドライバ―】1位ピン G440 K2位ダンロップ ゼクシオ1