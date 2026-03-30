最新ドライバー30本の『やさしさ＆上がりやすさ』ベスト3を発表 売り上げ1位『G440 K』、3位『Qi4D MAX』がランクイン
30モデルの最新ドライバーをギアに詳しいプロ市原建彦が、トラックマンの弾道データも参考にしながら『やさしさ＆上がりやすさ』ベスト3のモデルを選んでもらった。
【写真】売り上げ1位の『G440 K』、3位の『Qi4D MAX』は評価最高……『JPX ONE』『クアンタム』のやさしさは？
◇ ◇ ◇早速最新ドライバー30本それぞれのベスト3となるモデルを発表したい。【やさしさ BEST3ドライバ―】1位 ピン G440 K2位 ダンロップ ゼクシオ143位 テーラーメイド Qi4D MAX「ピンの『G440 K』は慣性モーメントが大きいのはもちろん、『G430 MAX 10K』に比べると格段に振りやすいのがやさしさにつながっています。ダンロップの『ゼクシオ14』はヘッド、シャフト、グリップを含めてバランスが良いので1球目から芯に当てやすい。テーラーメイドの『Qi4D MAX』はスピン量の安定感が抜群でした。上下左右に打点がズレたときでもバックスピン量が安定しているので飛距離のロスが少なかったです」（市原）【上がりやすさ BEST3ドライバ―】1位 ピン G440 K HL2位 キャロウェイ クアンタム MAX FAST 3位 ダンロップ ゼクシオ14「元々、ピンのドライバーは打ち出し角が高いのですが、『G440 K HL』は歴代モデルと比較しても打ち出し角が高い。スピンも適度に入るので、グングン上がっていく弾道でした。キャロウェイの『クアンタム MAX FAST』も打ち出しが高くて、ヘッドスピードが遅い人でも打球が上がりやすい。ダンロップの『ゼクシオ14』は振りやすさが上がりやすさにつながっているところにゼクシオらしさを感じました」（市原）『今回試打したドライバーリスト』テーラーメイド Qi4D MAXキャロウェイ クアンタム MAXキャロウェイ クアンタム MAX Dピン G440 Kピン G440 K HLコブラ OPTM MAX Kヤマハ RMX DD2本間 TW777 MAXタイトリスト GT1ブリヂストン BX2 HTフォーティーン DX-003グローブライド オノフ AKAテーラーメイド Qi4Dテーラーメイド Qi4D MAX LITEキャロウェイ クアンタム MAX FASTミズノ JPX ONEミズノ JPX ONE セレクトヤマハ RMX DD1コブラ OPTM Xコブラ OPTM MAX Dダンロップ ゼクシオ14ダンロップ ゼクシオ14+本間 TW777フォーティーン DX-001テーラーメイド Qi4D LSキャロウェイ クアンタム ◆◆◆MAXキャロウェイ クアンタム ◆◆◆コブラ OPTM LSタイトリスト GT4ブリヂストン BX1 ST■解説：市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。世界ジュニアで優勝してプロデビュー。ツアー通算1勝。新クラブの評価・分析に定評がある。◇ ◇ ◇最新ドライバーの試打評価はいかに？ 関連記事「高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし」で公開中
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【写真】売り上げ1位の『G440 K』、3位の『Qi4D MAX』は評価最高……『JPX ONE』『クアンタム』のやさしさは？
テーラーメイド『Qi4D MAX』の性能評価
ピン『G440 K』の性能評価
キャロウェイ『クアンタム◆◆◆MAX』の性能評価
『Qi4D』『クアンタム』『G440 K』の初速性能をガチ比較！ 一番初速が出るのはどれ？
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◇ ◇ ◇早速最新ドライバー30本それぞれのベスト3となるモデルを発表したい。【やさしさ BEST3ドライバ―】1位 ピン G440 K2位 ダンロップ ゼクシオ143位 テーラーメイド Qi4D MAX「ピンの『G440 K』は慣性モーメントが大きいのはもちろん、『G430 MAX 10K』に比べると格段に振りやすいのがやさしさにつながっています。ダンロップの『ゼクシオ14』はヘッド、シャフト、グリップを含めてバランスが良いので1球目から芯に当てやすい。テーラーメイドの『Qi4D MAX』はスピン量の安定感が抜群でした。上下左右に打点がズレたときでもバックスピン量が安定しているので飛距離のロスが少なかったです」（市原）【上がりやすさ BEST3ドライバ―】1位 ピン G440 K HL2位 キャロウェイ クアンタム MAX FAST 3位 ダンロップ ゼクシオ14「元々、ピンのドライバーは打ち出し角が高いのですが、『G440 K HL』は歴代モデルと比較しても打ち出し角が高い。スピンも適度に入るので、グングン上がっていく弾道でした。キャロウェイの『クアンタム MAX FAST』も打ち出しが高くて、ヘッドスピードが遅い人でも打球が上がりやすい。ダンロップの『ゼクシオ14』は振りやすさが上がりやすさにつながっているところにゼクシオらしさを感じました」（市原）『今回試打したドライバーリスト』テーラーメイド Qi4D MAXキャロウェイ クアンタム MAXキャロウェイ クアンタム MAX Dピン G440 Kピン G440 K HLコブラ OPTM MAX Kヤマハ RMX DD2本間 TW777 MAXタイトリスト GT1ブリヂストン BX2 HTフォーティーン DX-003グローブライド オノフ AKAテーラーメイド Qi4Dテーラーメイド Qi4D MAX LITEキャロウェイ クアンタム MAX FASTミズノ JPX ONEミズノ JPX ONE セレクトヤマハ RMX DD1コブラ OPTM Xコブラ OPTM MAX Dダンロップ ゼクシオ14ダンロップ ゼクシオ14+本間 TW777フォーティーン DX-001テーラーメイド Qi4D LSキャロウェイ クアンタム ◆◆◆MAXキャロウェイ クアンタム ◆◆◆コブラ OPTM LSタイトリスト GT4ブリヂストン BX1 ST■解説：市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。世界ジュニアで優勝してプロデビュー。ツアー通算1勝。新クラブの評価・分析に定評がある。◇ ◇ ◇最新ドライバーの試打評価はいかに？ 関連記事「高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし」で公開中
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テーラーメイド『Qi4D MAX』の性能評価
ピン『G440 K』の性能評価
キャロウェイ『クアンタム◆◆◆MAX』の性能評価
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