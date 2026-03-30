4月5日（日）阪神競馬場で行われる、第70回大阪杯（G1・4歳上オープン・芝2000m）の登録馬は下記の通り。春の古馬中距離王決定戦。今年はドバイを回避した有力馬が集まり、かなりの好メンバーとなることが予想される。ダノンデサイル、クロワデュノール、メイショウタバルなど16頭がエントリー。ダノンデサイルの大阪杯鞍上は坂井瑠星…戸崎圭太騎乗停止で乗り替わり16頭がエントリーエコロヴァルツ58.0エコロディノス58.0オ