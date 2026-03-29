【モデルプレス＝2026/03/29】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は20分拡大）の最終話が、29日に放送された。ラストシーンに視聴者から感動の声が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】「リブート」最終話にサプライズ出演した大物イケメン俳優◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見