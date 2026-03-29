「リブート」5年後のラストシーン 陸（鈴木亮平）＆夏海（戸田恵梨香）の早瀬家再集結に視聴者感涙「涙止まらない」【最終話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/03/29】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は20分拡大）の最終話が、29日に放送された。ラストシーンに視聴者から感動の声が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「リブート」最終話にサプライズ出演した大物イケメン俳優
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
第9話までに10億、100億円の盗難事件も全て裏組織の代表・合六（北村有起哉）の自作自演で、目的は、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えるためだったことや一香（戸田恵梨香）は3年前に早瀬の妻・夏海がリブートした姿だということが明らかになっていた。
最終回では、絶体絶命のピンチに陥ったリブート夫婦だったが、冬橋（永瀬廉）の助けもありピンチを抜け出したのちに、裏切っていたはずの真北正親（伊藤英明）の助けも得て、合六と弥一を見事捕えることができた。しかし、早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、そして夏海が人質にとられ、さらに寺本（中川大輔）が警察内のスパイという衝撃の事実も判明した中で、早瀬が助けにきて、事件を解決した。
特に感動の声が寄せられたのが5年8ヶ月後に保釈された夏海が、早瀬家に戻ったラストシーン。ハヤセ洋菓子店に帰ってきた夏海に、成長した拓海（大西利空）がハヤセショートを出し、「おかえりお母さん」と書いたプレートを見せて受け入れる。涙を流す夏海の両耳を拓海が引っ張り、4人は抱きしめあった。
そして、食卓を囲み、ハヤセショートを食べる昔と変わらない風景。陸と夏海の顔は変わったままだが、リブート前の姿が重なった。
鈴木と戸田の表現力をもって成立した一人二役、そして再集結した早瀬家の姿にMr.Childrenの主題歌「Again」の歌詞もリンクし、ネット上では「涙止まらない」「2人の演技がすごい」「最高の家族愛の物語だった」「拓海くんの成長も泣ける」と感動の声が広がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」最終話あらすじ
最終回では、絶体絶命のピンチに陥ったリブート夫婦だったが、冬橋（永瀬廉）の助けもありピンチを抜け出したのちに、裏切っていたはずの真北正親（伊藤英明）の助けも得て、合六と弥一を見事捕えることができた。しかし、早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、そして夏海が人質にとられ、さらに寺本（中川大輔）が警察内のスパイという衝撃の事実も判明した中で、早瀬が助けにきて、事件を解決した。
◆「リブート」早瀬家再集結に視聴者涙
特に感動の声が寄せられたのが5年8ヶ月後に保釈された夏海が、早瀬家に戻ったラストシーン。ハヤセ洋菓子店に帰ってきた夏海に、成長した拓海（大西利空）がハヤセショートを出し、「おかえりお母さん」と書いたプレートを見せて受け入れる。涙を流す夏海の両耳を拓海が引っ張り、4人は抱きしめあった。
そして、食卓を囲み、ハヤセショートを食べる昔と変わらない風景。陸と夏海の顔は変わったままだが、リブート前の姿が重なった。
鈴木と戸田の表現力をもって成立した一人二役、そして再集結した早瀬家の姿にMr.Childrenの主題歌「Again」の歌詞もリンクし、ネット上では「涙止まらない」「2人の演技がすごい」「最高の家族愛の物語だった」「拓海くんの成長も泣ける」と感動の声が広がっている。（modelpress編集部）
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