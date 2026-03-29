今週の日経225先物は、中東情勢の緊迫化を背景にリスク回避姿勢が強まるなかで、戻り待ち狙いのショートが入りやすい需給状況になりそうだ。トランプ米大統領はイランのエネルギー施設への攻撃を4月6日まで延期すると発表したが、一方で1万人規模の地上部隊の追加派兵を検討しているとも報じられている。 紛争の長期化が警戒されて、3月27日の原油先物価格は一時1バレル＝101ドル台に上昇する場面もみられた。N