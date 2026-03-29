株価指数先物 【週間展望】―米国は調整相場入りで戻り待ち狙いのショート対応
今週の日経225先物は、中東情勢の緊迫化を背景にリスク回避姿勢が強まるなかで、戻り待ち狙いのショートが入りやすい需給状況になりそうだ。トランプ米大統領はイランのエネルギー施設への攻撃を4月6日まで延期すると発表したが、一方で1万人規模の地上部隊の追加派兵を検討しているとも報じられている。
紛争の長期化が警戒されて、3月27日の原油先物価格は一時1バレル＝101ドル台に上昇する場面もみられた。NYダウ、S＆P500https://us.kabutan.jp/indexes/%5ESPX/chart、ナスダックの主要な株価指数は大幅に下落しており、テクニカル面ではいずれも52週移動平均線を割り込んで調整相場入りした。
イランはサウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地を攻撃し、米兵が負傷したと報じられている。さらに、イエメンの親イラン武装組織フーシ派が28日、イスラエルに向けてミサイルを発射したと発表し、米イスラエルとイランの交戦に参戦した。事実上封鎖されたホルムズ海峡の代替路となるバベルマンデブ海峡で、フーシ派による船舶への攻撃の可能性も浮上しており、更なるサプライチェーンの混乱が警戒されやすい。
また、米国では31日にシカゴ購買部協会景気指数、コンファレンスボード消費者信頼感指数、JOLTS求人件数、4月1日にADP雇用統計、小売売上高、ISM製造業景気指数、3日に雇用統計、ISM非製造業景気指数といった重要な経済指標の発表が目白押しである。
米国株にとって重要なのは、原油価格に加えてイラン情勢による景気への影響と考えられる。インフレ懸念が高まるようだと利下げ期待が後退し、米国市場の一段の調整が日本株にとって重荷となる可能性がある。
また、国内では日銀の金融政策を巡って、31日に発表される「日銀金融政策決定会合の主な意見（3月18日～19日開催分）」が注目される。このほか、4月1日発表の3月日銀短観では景況感の4期連続での改善が予想される一方で、先行きの景況感悪化の可能性や企業の設備投資計画などが注目されよう。
日経225先物は27日の取引終了後のナイトセッションで大幅に下落し、日中比1630円安の5万1250円だった。先週は週明け23日に4ケタの下落で一時5万1000円台を割り込んだ。その後は連日で4ケタの上昇をみせたことで、週間では110円安と小幅な下げで終えていた。ただ、上値切り下げのトレンドを形成するなかで、トレンド上限を超えることはできずに再び75日線（5万3270円）を割り込んでおり、ナイトセッションでは明確に同線を下抜ける形になっている。
週足では26週線（5万1930円）、ボリンジャーバンドの-1σ（5万2120円）と13週線（万54200円）とのレンジを割り込んでいる。そのため、週足では-2σ（5万0040円）が射程に入ってきた。日足でも-2σ（5万0240円）が意識されてくるため、5万円割れを狙った戻り待ち狙いのショートに向かいやすくさせそうだ。
まずは23日につけた直近安値である5万0430円を狙った動きをみせてくる可能性があり、これを明確に割り込んでくる局面では下へのバイアスが強まりそうだ。-2σ割れから-3σ（4万8040円）と200日線（4万7320円）が射程に入ってくる展開も警戒しておきたい。
一方で、外部環境頼みとはなるが、新年度相場入りで新たな資金の流入が期待されやすい面はある。-1σ水準で底堅さがみられると、75日線突破から上値抵抗線として機能している25日線（5万4640円）が意識されてくる可能性はありそうだ。
下へのバイアスが強まる局面では、オプション権利行使価格の5万円を挟んだ上下の権利行使価格となる4万8000円から5万2000円のレンジを想定。底堅さがみられるなかで早い段階で-1σを上回って推移してくれば、5万2000円から5万4000円のレンジになりそうだ。もっとも、中東情勢が終結に向けて急速に進展するとは考えにくく、基本スタンスは戻り待ち狙いのショートになろう。