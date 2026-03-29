◇第98回選抜高校野球大会専大松戸2―3大阪桐蔭（2026年3月29日甲子園）専大松戸は1点差で敗れ、初の決勝進出はならなかった。強豪・大阪桐蔭を相手に2度追いつくヒリヒリした展開だったが、最後は1歩及ばなかった。4校で甲子園に出場してる持丸修一監督（77）はセンバツ史上最年長勝利監督の記録を更新。初のベスト4に進出したが、悲願は夏に持ち越しとなった。高校野球ファンはSNSで「持丸監督、会釈する時もニ