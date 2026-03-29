【モデルプレス＝2026/03/29】SixTONESが、2026年秋にスタジアムツアー「SixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTONES』」を開催することがわかった。3月29日、グループの公式サイトやSNSを通じて発表された。【写真】SixTONES、メンバー集結の報告動画◆SixTONES、スタジアムツアー開催決定公開された動画では、2026年秋に東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居、神奈川・日産スタジアムの3会場でスタジアムツアーを開