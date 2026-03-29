SixTONES、初のスタジアムツアー開催決定 東京・味スタ含む3会場発表【MILESixTONES／会場一覧】
【モデルプレス＝2026/03/29】SixTONESが、2026年秋にスタジアムツアー「SixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTONES』」を開催することがわかった。3月29日、グループの公式サイトやSNSを通じて発表された。
【写真】SixTONES、メンバー集結の報告動画
公開された動画では、2026年秋に東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居、神奈川・日産スタジアムの3会場でスタジアムツアーを開催することが明らかに。メンバーからのコメント動画も公開され、3月29日20時よりInstagramでライブ配信することを告知。田中樹は「スタジアムツアーのあれやこれやいろんなことを皆さんとお話できたら」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
[東京] 味の素スタジアム
[大阪] ヤンマースタジアム長居
[神奈川] 日産スタジアム
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【写真】SixTONES、メンバー集結の報告動画
◆SixTONES、スタジアムツアー開催決定
公開された動画では、2026年秋に東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居、神奈川・日産スタジアムの3会場でスタジアムツアーを開催することが明らかに。メンバーからのコメント動画も公開され、3月29日20時よりInstagramでライブ配信することを告知。田中樹は「スタジアムツアーのあれやこれやいろんなことを皆さんとお話できたら」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
＼?スタジアムツアー決定！?／— SixTONES / ソニーミュージック (@SixTONES_SME) March 29, 2026
SixTONES LIVE TOUR 2026
「MILESixTONES」(スタジアムツアー)が
今秋に開催決定いたしました！
▼詳細はこちらhttps://t.co/M15NgXpKHn#SixTONES_MILESixTONES#SixTONES_ixxvvi pic.twitter.com/sWWXQERLKF
◆開催地
[東京] 味の素スタジアム
[大阪] ヤンマースタジアム長居
[神奈川] 日産スタジアム
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