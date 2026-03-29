現地３月28日、日本代表はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦し、１−０の快勝を収めた。立ち上がりから目まぐるしかった攻防戦は０−０のままハーフタイムを迎える。日本は後半、実に10人のメンバー交代を施して打開を図り、そしてついに84分に均衡を破った。カウンターからゴール前の塩貝健人が落とし、走り込んだ伊東純也が蹴り込んだのだ。これが決勝点となり、森保ジャパンが５万大観