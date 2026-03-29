「日本から到達すべき基準を学んだ」森保Ｊに敗れたスコットランド代表に名手ＯＢが辛口エール！「これが本大会で対峙するレベルなんだ」
現地３月28日、日本代表はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦し、１−０の快勝を収めた。立ち上がりから目まぐるしかった攻防戦は０−０のままハーフタイムを迎える。日本は後半、実に10人のメンバー交代を施して打開を図り、そしてついに84分に均衡を破った。カウンターからゴール前の塩貝健人が落とし、走り込んだ伊東純也が蹴り込んだのだ。これが決勝点となり、森保ジャパンが５万大観衆の“聖地”で見事に勝ち切った。
英公共放送『BBC』でコメンテイターを務める元スコットランド代表ＤＦ、ウィリアム・ミラー氏は冷静に試合を分析。「この試合から何か学べたか？」と投げかけ、「シンプルに、もっと良くならなければいけないということ。これが（ワールドカップ本大会で）対峙するレベルだからだ。グループ内のすべてのチームがこうとは限らないが、これがワールドカップの基準だ。到達すべき基準を学べたと考えるべきだろう」と提唱した。
さらに、「決して低くはないレベルだが、スコットランドは前半、その水準にはまったく届いていなかった。後半は少し近づいた。それが多少の希望にはなるだろう」と論じた。
日本は現地火曜日、英国遠征の２戦目をイングランド代表とウェンブリーで戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
さらに、「決して低くはないレベルだが、スコットランドは前半、その水準にはまったく届いていなかった。後半は少し近づいた。それが多少の希望にはなるだろう」と論じた。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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