【KIRIN WORLD CHALLENGE】(グラスゴー)日本 1-0(前半0-0)スコットランド<得点者>[日]伊東純也(84分)<警告>[日]鈴木淳之介(66分)、堂安律(78分)├超攻撃的“3-1-4-2”で猛攻仕掛けた森保J、伊東純也の決勝弾でスコットランド撃破!!├10人交代のテストマッチ、終盤攻撃システムに変更で狙い通りの得点、掴んだ勝利に森保監督「いい自信になった」├シャドー起用で存在感を発揮し、サイドでもゴールに絡んだ三笘薫「いろ