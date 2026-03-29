├10人交代のテストマッチ、終盤攻撃システムに変更で狙い通りの得点、掴んだ勝利に森保監督「いい自信になった」

├シャドー起用で存在感を発揮し、サイドでもゴールに絡んだ三笘薫「いろいろなオプションが出せた」

└好セーブ連発で無失点勝利も謙虚…鈴木彩艶「判断の部分でまだまだ改善が必要」

【KIRIN WORLD CHALLENGE】(グラスゴー)日本 1-0(前半0-0)スコットランド<得点者>[日]伊東純也(84分)<警告>[日]鈴木淳之介(66分)、堂安律(78分)