日本vsスコットランド 試合記録
【KIRIN WORLD CHALLENGE】(グラスゴー)
日本 1-0(前半0-0)スコットランド
<得点者>
[日]伊東純也(84分)
<警告>
[日]鈴木淳之介(66分)、堂安律(78分)
├超攻撃的“3-1-4-2”で猛攻仕掛けた森保J、伊東純也の決勝弾でスコットランド撃破!!
├10人交代のテストマッチ、終盤攻撃システムに変更で狙い通りの得点、掴んだ勝利に森保監督「いい自信になった」
├シャドー起用で存在感を発揮し、サイドでもゴールに絡んだ三笘薫「いろいろなオプションが出せた」
└好セーブ連発で無失点勝利も謙虚…鈴木彩艶「判断の部分でまだまだ改善が必要」
日本 1-0(前半0-0)スコットランド
<得点者>
[日]伊東純也(84分)
<警告>
[日]鈴木淳之介(66分)、堂安律(78分)
├超攻撃的“3-1-4-2”で猛攻仕掛けた森保J、伊東純也の決勝弾でスコットランド撃破!!
├10人交代のテストマッチ、終盤攻撃システムに変更で狙い通りの得点、掴んだ勝利に森保監督「いい自信になった」
├シャドー起用で存在感を発揮し、サイドでもゴールに絡んだ三笘薫「いろいろなオプションが出せた」
└好セーブ連発で無失点勝利も謙虚…鈴木彩艶「判断の部分でまだまだ改善が必要」