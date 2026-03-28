▲写真左から：YU、RUKA、KYLA、OTOソニーミュージックが世界を舞台に活躍するアーティストを育成する新プロジェクト「TORA PROJECT」から、新たな4人組ガールズグループ“kiOra”が誕生。3月28日に幕張メッセで開催された音楽フェス＜HEAD IN THE CLOUDS in TOKYO2026＞にてパフォーマンスが初披露された。＜HEAD IN THE CLOUDS in TOKYO2026＞は88risingが主催する世界的な音楽フェスティバルだ。お披露目されたkiOraの4人はTORA