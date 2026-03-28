▲写真左から：YU、RUKA、KYLA、OTO

ソニーミュージックが世界を舞台に活躍するアーティストを育成する新プロジェクト「TORA PROJECT」から、新たな4人組ガールズグループ“kiOra”が誕生。3月28日に幕張メッセで開催された音楽フェス＜HEAD IN THE CLOUDS in TOKYO2026＞にてパフォーマンスが初披露された。

＜HEAD IN THE CLOUDS in TOKYO2026＞は88risingが主催する世界的な音楽フェスティバルだ。お披露目されたkiOraの4人はTORA PROJECTよりOTO、KYLA、RUKA、YUの各メンバーで構成されている。以下、メンバーコメントも到着している。

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■OTO コメント

1年前にLAで見た憧れのHITCのステージに立つことが出来て、本当に夢のようでした。

そして、kiOraとしての初めてのパフォーマンスを見てくださり、ありがとうございました！

また皆さんに会えることを願っています！

■KYLA コメント

本日お越しくださった皆さん、本当にありがとうございます！

初めてkiOraとしてステージに立ち、とても緊張したのですが、皆さんの温かい声援に勇気付けられました。

これからもいろんな姿を見せていくので応援していただけると嬉しいです！

またお会いできる日を楽しみにしています！

■RUKA コメント

本日はkiOraとして初めてのステージをたくさんの方の前で披露することができて、とっても嬉しい気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます！

またお会いしましょう‼︎

■YU コメント

本日は私たちのパフォーマンスを見て下さり、本当にありがとうございました。

私たちのスタートはまだまだここからなので、是非見守って頂きたいです！

そしていつかまた皆さんの前でパフォーマンスできる日を楽しみにしています！

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kiOraは2026年に“Japanese Heritage”をコンセプトにデビュー予定。その活動詳細については後日順次発表となる。

Photo by 上飯坂一

©HITC Tokyo 2026 All Copyrights Reserved.

@kiora_offcl Hello, we are kiOra. この物語は、今夏から始まります。 デビューまでの時間を、プライベートInstagramで公開中。 Our story begins this summer. Follow us. #kiOra #HITC #HITCinTOKYO ♬ オリジナル楽曲 - kiora_offcl - kiora_offcl

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