お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、28日放送のカンテレ「かまいたちの机上の空論城」（土曜後5・00）に出演。後輩のお金を“窃盗”した疑惑について釈明した。この日は「エピソードトーク」と「一発芸」、どちらがX投稿でバズるかを検証する企画。お笑いコンビ「ダブルアート」がチャレンジしたが、真べぇの挙げた投稿が、濱家に関するものだった。濱家は、若手芸人に対して普段からよく手品を披露する。ある日