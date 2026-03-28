お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、28日放送のカンテレ「かまいたちの机上の空論城」（土曜後5・00）に出演。後輩のお金を“窃盗”した疑惑について釈明した。

この日は「エピソードトーク」と「一発芸」、どちらがX投稿でバズるかを検証する企画。お笑いコンビ「ダブルアート」がチャレンジしたが、真べぇの挙げた投稿が、濱家に関するものだった。

濱家は、若手芸人に対して普段からよく手品を披露する。ある日、「誰か500円玉持っている？」と言われたので、真べぇが500円玉を出し、手品で濱家があっという間に消したことがあった。だが、直後にスタッフから「出番です」と言われた濱家が、そのまま急いで舞台に向かい、ネタ終わりに直帰。真べぇが「あの時の500円玉は、まだ消えたままですか？」と投稿したというものだった。

真べぇは、この投稿に関して「次の日、濱家さんから朝、電話が掛かってきて」と回想。濱家から「ごめん。俺、後輩の金、盗っていたんやな。今度会ったら返すわ」と謝罪までされたという。

濱家は「奥さんから、後輩のお金、マジックで盗って返してへん」と言われたことを振り返ると、渋谷凪咲は「凄い伝わり方！」と爆笑。濱家は「それで“えっ”となった」と誤解だと苦笑いを浮かべていた。