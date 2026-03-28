◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）「2番・二塁」でスタメン出場した阪神・中野が、チームの全2得点の口火を切り、3安打と躍動した。「近本さんが出ない時は自分が塁に出るという意識をより強く持っている。塁に出れば盗塁であったり、プレッシャーをかけるだけでも全然違うと思う」初回1死無走者。ハワードのスライダーを捉えて右前打とすると、次打者・森下の5球目に二盗を仕かけた。捕手・岸田の