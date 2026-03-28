途方に暮れる量の…「家じまい」の大変さが話題長年住み慣れた自宅や実家を手放す「家じまい」。俳優の佐野史郎さんは12月5日放送の『スイッチインタビュー』（Eテレ）に出演した際、実家じまいで処分した荷物が約20トンにもなったことを明かし視聴者を驚かせました。誰にとっても、いつかは直面する「家じまい」。ネット上には、その大変さを物語るさまざまな体験談が投稿されています。【1〜10位】「見つけたらラッキーじゃん