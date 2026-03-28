途方に暮れる量の…「家じまい」の大変さが話題

長年住み慣れた自宅や実家を手放す「家じまい」。俳優の佐野史郎さんは12月5日放送の『スイッチインタビュー』（Eテレ）に出演した際、実家じまいで処分した荷物が約20トンにもなったことを明かし視聴者を驚かせました。誰にとっても、いつかは直面する「家じまい」。ネット上には、その大変さを物語るさまざまな体験談が投稿されています。

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圧倒的な荷物量と「個人情報」の壁

家じまいでは、家の中にあるあらゆる物を整理し、処分する必要があります。経験者からは「荷物が多すぎて途方に暮れた」「心の底から物は持ちすぎないようにしようと思った」といった声が多く、佐野さん同様に“処分量の多さ”に苦労した人が多くいました。

しかし、その大変さは“量”の問題だけにとどまりません。多くの人が頭を悩ませたのが、写真や書類などに含まれる“個人情報”の扱い。「アルバムや会社関係の名簿は捨てていいのか、逐一親に確認するのが面倒だった」「個人情報だらけの書類をそのまま捨てるわけにもいかず、気が遠くなるくらいシュレッダーにかけた」といった声もあり、仕分けや処分そのものに時間と労力を取られた様子がうかがえます。

業者任せにできない？ 仕分けと手続きの負担

さらに、荷物の数が多くなると、廃棄するものと売却するものを分ける作業も一苦労です。個人では手に負えず、業者を利用するケースも多いですが、「業者選びや見積り、立ち会いに想像以上の時間がかかった」という声も見られました。重要書類や現金、貴金属類などは事前に自分で確認・保管しておく必要があり、すべてを業者任せにできるわけではない点も負担になりやすいようです。

仏壇、解体費用… 処分以外のハードルも

ほかにも「仏壇や位牌（いはい）は扱いがデリケートで、移動させるだけでも気を使ったよね」「家の片付け以上に、契約サービスの解約や相続手続きが想像以上に大変」「荷物の処分が終わっても、解体費用が高く売却までが一番の難関だった」といった、さまざまな苦労話が寄せられていました。

家じまいは単なる片付け作業ではなく、時間・労力・お金、そして気持ちの整理までが求められる大仕事。いつか来るその日に慌てないためにも、物の持ち方や情報の管理を見直しておくことが大切になりそうです。