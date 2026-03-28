テレビアニメ『呪術廻戦』5周年ビジュアル第3弾が解禁された。また、アニメ5周年を締めくくるフィナーレイベント「じゅじゅフェス 2026 -5th anniversary-」が、Kアリーナ横浜で8月29日・30日に開催されることが決定した。【画像】その人も来るの！？『じゅじゅフェス』豪華な出演者たち解禁された5周年ビジュアル第3弾では、虎杖悠仁をはじめ、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」で活躍した伏黒 恵、乙骨憂太、禪院真希、脹相、