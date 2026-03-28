イングランド代表に招集されているFWノニ・マドゥエケ（アーセナル）と、MFフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）の状態に注目が集まっている。27日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。イングランド代表は27日に行われた国際親善試合でウルグアイ代表と対戦し、81分に代表復帰戦となったベン・ホワイトの代表初ゴールで先制したものの、90＋4分にPKからフェデリコ・バルベルデに同点弾を許し、1−