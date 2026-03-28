韓国の人気グループ・BTSが、3年5ヶ月ぶりに完全体（RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7人）でパフォーマンスを披露し、世界的な反響を呼んでいる。Netflixを通じて世界同時生配信された番組『BTS：THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は、グローバル視聴ランキング（非英語テレビ部門／集計期間3月16日〜22日で 1310万ビュー）で1位を獲得。さらに、歴史的な“復活”の舞台裏に迫るドキュメンタリー『BTS：THE RETURN』