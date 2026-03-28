楽天は28日、4月2日のソフトバンク戦で女子ラグビー日本代表の大塚朱紗が始球式を行うことになったと発表した。なお、当日は同じく女子ラグビー日本代表の櫻井 綾乃選手も来場し、大塚選手と共にステージやラジオにも出演する。▼ 大塚朱紗「このような素晴らしい機会をいただきありがとうございます。少し緊張していますが、球場の皆さんと一緒に楽しみながら、精一杯投げたいと思います！」▼ 櫻井綾乃「このような貴重な機