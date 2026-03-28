優勝リング贈呈セレモニーでポーズをとるドジャース・大谷（中央）＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースは27日、本拠地ロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦前に昨季のワールドシリーズ2連覇を記念した優勝リングの贈呈セレモニーを行い、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が笑顔で受け取った。3試合に登板して3勝を挙げ、シリーズ最優秀選手（MVP）に輝いた山本、第3戦で2本塁打を放った大谷は